Литва побудує новий газопровід

Литва має намір побудувати газопровід Amber, який з`єднає країни Прибалтики з газотранспортною системою ЄС в обхід Росії.

Газета "Коммерсант" пише, що у разі реалізації проекту Литва зможе отримувати газ із польського терміналу скрапленого природного газу, що зараз будується. Наразі єдиним постачальником газу до Литви є російський "Газпром".

У квітні 2010 року Литва та Польща подали в Єврокомісію заявку на будівництво Amber у рамках програми розвитку європейських енергетичних мереж. 2 серпня оператори газотранспортних систем Польщі та Литви Gaz System і Lietuvos Dujos підписали меморандум по будівництву Amber. Цей документ, який буде передано в Єврокомісію в першому кварталі 2011 року, передбачає проведення аналізу доцільності будівництва Amber.

Новий трубопровід пропускною спроможністю до 5 мільярдів кубометрів газу на рік пройде з Литви до Польщі. Цього обсягу пального вистачить, щоб забезпечити потреби в газі Литви, Латвії та Естонії. Вартість проекту, який буде завершено до 2015 року, оцінюється в 600 мільйонів євро.

Варто зазначити, що паралельно влада Литви ініціювала розподіл Lietuvos Dujos на транспортну й торгову складові, також намагаючись позбавитися впливу "Газпрому". Зараз понад 37 відсотків Lietuvos Dujos належить російському концерну. Серед інших акціонерів компанії числяться німецька E.ON Ruhrgas і уряд Литви. Gaz System S.A належить уряду Польщі.

Як зазначає Лента.ру, країни Прибалтики платять за російський газ найвищі ціни в ЄС. Так, ціна природного газу в Литві на 100-150 доларів вища за ціни на газ у Західній Європі.