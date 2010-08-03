Держспоживстандарт має намір перевірити якість нафтопродуктів

Держспоживстандарт має намір розпочати перевірку якості нафтопродуктів на ринку України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Держспоживстандарта Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ.

Він зазначив, що минулого року на ці цілі уряд не передбачав коштів, а в поточному році кошти передбачені, проте ще не надійшли до Держспоживстандарту.

«На сьогодні основною проблемою контролю нафтопродуктів є відсутність коштів на відбір зразків і проведення лабораторних досліджень. Цього року кошти виділені і, думаю, що у третьому кварталі ми одержимо перші транші і будемо більш активно поводитися на ринку перевірки саме якості хіміко-фізичних показників нафтопродуктів», - сказав О.ПОВОЛОЦЬКИЙ.

Крім того, він підкреслив, що на сьогодні Держспоживстандарт веде роботу з перегляду технічних умов компонентів бензинів.