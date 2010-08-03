«Укргідроенерго» збільшило виробництво електроенергії на 26,5%

Гідроелектростанції і гідроакумулюючі станції, які експлуатуються ВАТ «Укргідроенерго», у січні-липні поточного року збільшили виробництво електроенергії на 26,45%, або 1,880 млрд. кВт/год, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 8,988 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. виробництво електроенергії на ГЕС-ГАЕС компанії зросло на 11,2%, або на 95 млн. кВт/год, порівняно з липнем минулого року – до 943,9 млн. кВт/год.

Зокрема, у січні-липні Київська ГЕС збільшила виробництво на 20,4% – до 677,9 млн. кВт/год, Канівська ГЕС – на 12,46%, до 751,5 млн. кВт/го, Кременчуцька ГЕС – на 19,54%, до 1,135 млрд. кВт/год, Дніпродзержинська ГЕС – на 25,2%, до 999,9 млн. кВт/год, Дністровська ГЕС – на 30,9%, до 3,110 млрд. кВт/год, Каховська ГЕС – на 31,2, до 1,169 млрд. кВт/год, Дністровська ГЕС – на 33,91%, до 1,030 млрд. кВт/год.

Київська ГАЕС за сім місяців скоротила виробництво на 3,74% - до 88,3 млн. кВт/год. На першому гідроагрегаті Дністровської ГАЕС, що працює в режимі дослідно-промислової експлуатації, з початку року вироблено 24,7 млн. кВт/год електроенергії.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об`єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпргідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністергідроенерго». Загальна встановлена потужність дев`яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 4,353 Гвт.