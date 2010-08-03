«Укртрансгаз» відремонтував ділянку газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» виявила потенційно небезпечну ділянку магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» у районі компресорної станції (КС) «Ставище» (Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз») і у рекордно короткі терміни здійснила ремонт без зупинки транспортування газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що лише шість тижнів знадобилося фахівцям ДК «Укртрансгаз», ремонтним бригадам будівельно-монтажної фірми «Укргазпромбуд» (філіал компанії) і фахівцям УМГ «Черкаситрансгаз» з моменту виявлення небезпечних дефектів труби (розтріскування металу) до повної ліквідації потенційно небезпечної ситуації.

«Після проведення робіт з ідентифікації дефектів, виявлених за допомогою внутрішньотрубної діагностики газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» на початку червня, була розпізнана група стрес-корозійних дефектів. Після завершення аналізу показників дефектів спільно з Інститутом електрозварювання ім. Патона НАН України і Центром сертифікації і контролю якості будівництва об`єктів нафтогазового комплексу було ухвалене рішення про заміну 330 метрів труби відповідного газопроводу» - повідомив в.о. головного інженера ДК «Укртрансгаз» Ігор ЛОХМАН, під безпосереднім керівництвом якого проходили всі роботи.

Нагадаємо, що роботи з внутрішньотрубної діагностики проводяться відповідно до «Плану-графіку підготовки об`єктів ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 рр.», зокрема, на цей період заплановано провести внутрішньотрубну діагностику 1689,7 км магістральних газопроводів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року.

Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» сполучає газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Європі. Побудований у 1983 році.

Загальна довжина - 4 451 км, потужність - 32 млрд. куб. м газу на рік. Діаметр кожної з трьох ниток – 1 420 мм. Протяжність територією України - 1 160 км, на трасі знаходяться дев`ять компресорних станцій.