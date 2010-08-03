Нафта дорожчає на торгах на фоні слабкого долара

Вартість нафти збільшується на торгах у вівторок на тлі ослабіння долара і чеканнях зниження запасів сировини в США, повідомляє РІА Новості.

Вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку за станом на 18.30 мск збільшилася на 0,3 долара за баррель, або на 0,37% - до 81,64 долара за баррель. Спотова ціна на північноморську нафтову суміш марки Brent на 18.54 мск підвищилася на 0,81 долара, або на 0,99% - до 81,93 долара за баррель. "Дані по індексу ISM були не так вже погані порівняно з чеканнями, що стало позитивним сигналом для нафти і ринку акцій, - заявив агентству Bloomberg аналітик BNP Paribas SA Гарі Чилінгуїріан (Harry Tchilinguirian). - Але остання порція макроекономічної статистики доводить, що активність в економіці знижується. Ймовірно, нафта дещо здасть позиції".

Курс долара до основних світових валют продовжив почате в понеділок зниження, яке прискорилося у вівторок на тлі публікації слабких даних по промислових замовленнях, витратах споживачів і ринку вторинного житла в США. Інвестори побоюються, що ФРС може оголосити про нові заходи по стимулюванню економічного зростання зважаючи на його "загасання", що спостерігається останнім часом. Курс долара до корзини шести валют країн - основних торгівельних партнерів США за станом на 18.58 мск знизився на 0,35% до 80,66 пункту.

Управління за енергетичною інформацією міністерства енергетики США в середу опублікує дані по запасах нафти в країні за тиждень, що завершився 30 липня. Як вважають аналітики, опитані агентством Bloomberg, запаси нафти в США за минулий тиждень знизилися на 1,5 мільйона баррелів - до 360,8 мільйонів баррелів. За підсумками понеділка вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil на Нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) підвищилася на 2,39 долара - до 81,34 долара за баррель.