Сьогодні Кабмін затвердить склад Наглядової ради «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 4 серпня, розгляне питання затвердження персонального складу Наглядової ради й ревізійної комісії НАК «Нафтогаз України».

Про це сказано на порядку денному засідання Кабміну, оприлюдненому на урядовому порталі.

До порядку денного також включено питання затвердження титулів будівництва об`єктів держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» (титул реконструкції пасажирського терміналу й зовнішніх інженерних мереж).

Також уряд розгляне законопроекти про внесення змін до Закону «Про Митний тариф України» і «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами й посадовцями місцевого самоврядування».

На завтрашньому засіданні Кабміну передбачається також внести зміни до Порядку розрахунку й сплати до Держбюджету рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, та затвердити порядок погашення боргів генкомпаній за пальне, надане в 1997-2000 рр. згідно з урядовими рішеннями.