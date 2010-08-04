В RosUkrEnergo новий член координаційного комітету

Швейцарська RosUkrEnergo звільнила з посади члена координаційного комітету Ханно Шатцманна, призначивши замість нього Ховарда Вілсона. Про це повідомляє офіційний сайт RUE.

Шатцманн - партнер адвокатського бюро "Гассауеер-Флейсснер", представляв у координаційному комітеті інтереси співвласника RUE українця Дмитра Фірташа.

Вілсон є фінансовим директором компанії Centragas Beteiligungs Holding AG, 90% якої володіє Фірташ, а рештою 10% - інший український бізнесмен Іван Фурсін.

Centragas володіє 50% RosUkrEnergo, російському "Газпрому" належить також 50% RUE.

За інформацією агентства Українські Новини, на даний час окрім Вілсона у координаційний комітет трейдера входять Валерій Голубєв, Олександр Медведєв і Сергій Хомяков.

Усі названі особи - заступники голови правління "Газпрому".

Станіслав Циганков - начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому".

Фірташ - власник 45% акцій RUE, Девід Браун і Роберт Шетлер-Джонс.

Головою ради директорів RUE є Ларс Хауссманн, посади виконавчих директорів займають Микола Дубик, який представляє "Газпром" і Дмитро Глібко, який представляє інтереси Фірташа.