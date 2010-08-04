«Нафтогаз» у серпні має заплатити «Газпрому» 780 млн. дол.
11:01, 04 серпня 2010Енергетика
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Повідомив Бакулін
НАК «Нафтогаз України» в серпні має заплатити ВАТ «Газпром» 780 млн. дол. за газ, одержаний в липні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.
«Сума (платежу – УНІАН) становитиме 780 млн. дол.», – сказав Є.БАКУЛІН.
Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК «Нафтогаз України» зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ «Газпром» платежі за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.
Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсягу розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.
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