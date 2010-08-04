Промпідприємства продовжують нарощувати борги за газ

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ зазначає, що промислові підприємства продовжують накопичувати заборгованість за спожитий газ, і загальна сума заборгованості всіх категорій споживачів вже досягла 7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«На сьогодні недоплата за використаний споживачами газ складає 7 млрд. грн., що становить 20% його вартості. Нарощують заборгованість здебільшого підприємства промислового комплексу, незважаючи на позитивну динаміку виробництва і збільшення доходів. Найбільша частина боргу припадає на теплову енергетику – борг цього року становить 3,9 млрд. грн. Доведеться з боржниками вести окремий діалог», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що ситуацію з розрахунками за газ необхідно нормалізувати до початку опалювального сезону.

Перший віце-прем`єр звернув увагу Мінпаливенерго і МінЖКГ на необхідність вирішення цього питання найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, ДК «Газ України» заявила, що укладатиме договори з підприємствами комунальної теплоенергетики на постачання природним газом у новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. за умови їх повного розрахунку за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2009 р.