Уряд починає готуватися до зими

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив уряду активізувати роботу з підготовки до опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Прошу ретельно проаналізувати стан справ у всіх галузях, надати інформацію з виконання графіків ремонтних робіт і створення міжсезонних запасів матеріально-технічних ресурсів на об`єктах паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ і в інших галузях реального сектора економіки», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що першочергову увагу необхідно приділити забезпеченню країни вугіллям для потреб теплової енергетики і населення. Для цього віце-прем`єр доручив узяти під контроль підготовку очисних забоїв на державних шахтах, збільшити видобуток вугілля і виробництво вугілля необхідних марок при дотриманні необхідної якості.

А.КЛЮЄВ також наголосив на необхідності дотримання графіків створення запасів твердого палива на електростанціях.