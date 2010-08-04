У ПСГ України накопичено 19,6 млрд. кубометрів газу

На сьогоднішній день в підземних сховищах газу (ПСГ) України накопичено 19,6 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«У нас в підземні сховища закачано газу 19,6 млрд. кубометрів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, до початку нового опалювального сезону НАК «Нафтогаз України» планує накопичити в ПСГ близько 27 млрд. куб. м газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.