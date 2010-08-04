Кабмін прийняв за основу фінплан «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України прийняв за основу фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген ВАКУЛІН.

«Фінплан прийнято за основу. Є незначні зауваження, які буде усунуто до наступного засідання уряду», - сказав він.

Він також дав зрозуміти, що дефіцит, що закладається в проект фінплану, буде менше 10 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Юрій БОЙКО на засіданні Кабінету міністрів заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує завершити поточний рік з дефіцитом не більш як 1% ВВП.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що дефіцит «Нафтогазу» на кінець поточного року становитиме 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.