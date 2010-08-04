У РФ проведуть держекоекспертизу ТЕО морської ділянки «Південного потоку»

Федеральна служба з екологічного, технологічного й атомного нагляду (Ростехнагляд) проведе державну екологічну експертизу проектної документації «Техніко-економічне обгрунтування проекту морської ділянки газопроводу «Південний потік».

Як повідомили УНІАН у Ростехнагляді, встановлено 70-денний термін проведення експертизи, відповідний наказ підписано керівництвом відомства.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде дном Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Його загальна протяжність становитиме близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більш як два кілометри. Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» становитиме майже 63 млрд. куб. м на рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Положеннями цих документів передбачено створення спільних проектних компаній для виконання ТЕО проекту і, у разі підтвердження технічної здійсненності і комерційної доцільності, подальшого проектування, будівництва і експлуатації газопроводу «Південний потік» на територіях країн-учасниць