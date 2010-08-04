ТВЕЛ подав заявку на будівництво на Україні заводу

18:43, 04 серпня 2010
Енергетика
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З виробництва ядерного палива

Російське ВАТ "ТВЕЛ" (один зі світових лідерів у виробництві палива для реакторів АЕС) в середу передало українській стороні свої пропозиції для участі в конкурсі з організації на Україні виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000, повідомив РІА Новості офіційний представник паливної компанії ТВЕЛА Іван Дибов. "Пропозиції були передані сьогодні", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що міністерство палива і енергетики України продовжило до 4 серпня термін прийому пропозицій учасників конкурсу з відбору технології і партнера для організації в країні виробництва ядерного палива. Це було зроблено у зв`язку із зверненням американської компанії Westinghouse Electric.

Міжвідомча конкурсна комісія з проведення відбору технології створення на Україні підприємства по виготовленню ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000 18 червня затвердила порядок проведення конкурсу, методику оцінки пропозицій учасників і тексти запрошень для участі в конкурсі компаніям "ТВЕЛУ" і Westinghouse Electric Company.

Учасникам конкурсу 21 червня були надані документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій, термін подачі якого спочатку було обмежено 21 липня 2010 року, але потім продовжено.

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