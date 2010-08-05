З аварійної свердловини ВР зібрано 3/4 нафти

Зібрано 3/4 нафти - близько 152 млн. галонів - нафти, яка вилилися з аварійної свердловини ВР у води Мексиканської затоки. Про це з посиланням на Національне управління США з проблем океану і атмосфери (НОАА) повідомила напередодні телекомпанія CNN.

Згідно з оцінкам фахівців, передає ІТАР-ТАРС, тільки 26% нафти, яка розлилася, залишається на поверхні затоки і на деякій глибині. Згустки нафти, які були викинуті на розташовані на побережжі Мексиканської затоки пляжі, також зібрані, відзначають представники відповідальних за очищення від нафти побережжя служб.

Крім того, згідно з повідомленням компанії ВР, якій належить аварійна свердловина, сьогодні успішно пройшла операція з закупорювання колодязя. Ще у вівторок увечері фахівці компанії почали закачувати туди бурову суміш і цемент. "Нафта, яка напирала з глибини, відступила, і в свердловині утворилася велика "пробка", - наголошується в заяві компанії.

Проте на цьому роботи з остаточної консервації "нафтового колодязя" поки не закінчені. Експерти планують не тільки спостерігати за тим, як поводитиметься "пробка", але і вести подальше закачування бурової суміші та цементу на дно свердловини. "Це триватиме ще кілька тижнів, але вже зараз можна сказати, що свердловина не є небезпечною, хоча необхідно завершити роботи на дні "колодязя", - заявив глава Національної служби з надзвичайних ситуацій Тед АЛЛЕН.