З ким Україна збудує завод з фабрикації ядерного палива?

Міжвідомча комісії з вибору технології і партнера будівництва заводу з фабрикації ядерного палива планує у кінці серпня провести підсумкове засідання, на якому буде визначений переможець відповідного конкурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістів заступник міністра палива і енергетики Наталія ШУМКОВА.

За її словами, конкурсанти ВАТ "ТВЕЛ" і Westinghouse Electric вже подали на розгляд комісії свої пропозиції.

"Обидві компанії подали документи. Жодна з компаній не зняла свою кандидатуру", - сказала заступник міністра.

За її словами, до кінця наступного тижня експерти комісії і Міністерства палива та енергетики сформулюють свої питання до учасників конкурсу, після чого конкурсанти протягом двох тижнів повинні будуть надати відповіді на них.

Після цього буде проведено підсумкове засідання комісії.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології і партнера з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, скерувавши учасникам конкурсу - ВАТ "ТВЕЛ" (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США) - документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій. При цьому учасники повинні були надати свої пропозиції щодо реалізації проекту до 4 серпня.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Відповідно до затвердженої у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державної цільової програми "Ядерне паливо України", будівництво заводу з виробництва ядерного палива планують завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюють у 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучити як інвестиції.

Україна хоче реалізовувати цей проект у форматі СП, при цьому мати контрольну частку в підприємстві.