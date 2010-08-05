В бухті Портовій на берег виведена друга лінія «Північного потоку»

Друга лінія "Північного потоку" виведена на берег в бухті Портова (Ленінградська область, Росія).

Про це УНІАН повідомили в уряді Ленінградської області.

"Протягання нитки газопроводу на берег здійснює трубоукладне судно Castoro Sei (Касторо- 6), що встало на якорі приблизно в кілометрі від берегової лінії. Перша нитка була протягнута на берег тиждень тому - 28 липня. Паралельно триває будівництво берегової ділянки газопроводу протяжністю 1,5 км і наземних споруд", - сказано у повідомленні.

Нитку газопроводу укладають в траншею, яка пізніше буде засипана до первинного рівня морського дна. Це захистить газопровід "Північний потік" від будь-яких зовнішніх чинників, включаючи лід, течії і хвилі. Щоб захистити траншею і обмежити розсіювання осадових порід, у місці виходу газопроводу на берег в зоні прибою була споруджена тимчасова гребля з обох боків від траси.

Технічний директор компанії "Nord Stream" Сергій СЕРДЮКОВ зазначив, що така операція в Росії проведена уперше з трубами такого великого діаметру, ваги і довжини.

У повідомленні сказано, що будівництво ведеться точно за графіком. Другу нитку газопроводу в бухті Портова вивели на берег навіть з випередженням плану - на 4,5 години раніше.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня перша нитка газопроводу "Північний потік" досягла європейського материка і вийшла на сушу в Лубміні (Німеччина).

Бухта Портова поблизу Виборга є стартовою точкою газопроводу "Північний потік" через Балтійське море. У цій точці він буде сполучений з сухопутним газопроводом "Грязовець-Виборг" - частиною газотранспортної системи Росії. Газ подаватиметься в газопровід "Північний потік" з компресорної станції "Портова", розташованої приблизно за 3 км від берега. Газопровід "Грязовець-Виборг" і компресорна станція "Портова" будуї та експлуатуватиме ВАТ "Газпром".

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) повинен з'єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують "Газпром" і німецькі компанії E.ON та BASF.

Як очікують, перша нитка Nord Stream потужністю 27 млрд. куб. метрів на рік буде побудована до 2011 року, а друга аналогічної потужності - до 2012 року.