"Дочка" ДТЕК забезпечує паралельну роботу енергосистем України і Молдови

Дочірня компанія найбільшого в Україні приватного енергетичного холдингу ДТЕК - ТОВ «Пауер Трейд» з липня ц.р. виступає в ролі оператора паралельної роботи енергосистем України і Молдови.

Про це УНІАН повідомило джерело в НЕК «Укренерго».

За словами співбесідника агентства, йдеться про адміністрування взаєморозрахунків з сальдованих перетікань електроенергії між енергосистемами двох країн.

«Пауер Трейд» адмініструє розрахунки за сальдо-перетіканнями, узявши на себе функцію «Укрінтеренерго», яке раніше вело цю роботу в рамках контракту, який втратив силу, з молдавським оператором Energocom», - пояснило джерело.

Він підкреслив, що не йдеться про комерційний експорт, для здійснення якого необхідно на аукціонах, які проводяться "Укренерго", придбати доступ до міждержавних ліній електропередачі, що сполучають енергосистеми України і Молдови.

Згідно з даними, обнародуваними оператором енергосистеми України НЕК «Укренерго», в період з червня по серпень величина вільної пропускної спроможності міждержавного перетину Україна-Молдова для організації комерційних постачань зменшилася з 185 до 85 МВт.

У прес-службі ДТЕК УНІАН підтвердили, що ТзОВ «Пауер Трейд» з липня здійснює оформлення підсумкових місячних сальдо-перетікань між Україною і Молдовою. Вказана робота здійснюється в рамках контракту між компанією і молдавським оператором Energocom, який було укладено 17 лютого 2010 року.

За даними Мінпаленерго, підсумкове сальдо-перетікання між енергосистемами України і Молдови в січні-червні 2010 року склало 3,5 млн. кВт/ч електроенергії у напрямку Молдови.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням від 21 липня №1507-р Кабінет міністрів України дозволив експортувати електроенергію до Молдови за оптовою ринковою ціною (ОРЦ) без урахування обсягів дотацій для компенсації витрат, пов`язаних з постачанням електроенергії за регульованим тарифом. За розрахунками гравців ринку, орієнтовна ціна електроенергії на межі Україна - Молдова без урахування дотаційних сертифікатів на сьогоднішній день складає близько 345 грн. за МВт/г (без ПДВ) і близько 414 грн. за МВт/г (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Україна припинила комерційний експорт електроенергії до Молдови з 1 січня 2009 року. Експортні постачання були припинені у зв`язку з односторонньою відмовою молдавської сторони у зв`язку з підписанням аналогічного контракту з російським контрагентом ЗАТ «Інтер РАО ЄЕС», який підписав з молдавським оператором Energocom довгостроковий контракт на постачання електроенергії з Молдавською ГРЕС. Не зважаючи на те, що «Укрінтеренерго» запропонувала молдавському операторові нижчу ціну, ніж «Інтер РАО ЄЕС», Молдова все ж таки відмовилася від українського імпорту.