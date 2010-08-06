Повернення РУЕ на ринок України свідчить, що Путін програв Медведєву

Ситуація з поверненням на ринок України “РосУкрЕнерго” свідчить, що “у російському істеблішменті” Володимир ПУТІН програв Дмитру МЕДВЕДЄВУ.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив міністр палива та енергетики опозиційного уряду, народний депутат України Олександр ГУДИМА.

На думку політика, “не можна говорити про РУЕ, не говорячи при цьому про Д.МЕДВЕДЄВА, В.ПУТІНА та Олексія МІЛЛЕРА”.

Народний депутат вважає, що до президентських виборів в Україні Російська Федерація та В.ПУТІН займали однозначну позицію, яка полягала у тому, що вони законно продали 11 млрд. кубометрів газу Україні. Ситуація змінилася, коли Юлія ТИМОШЕНКО програла вибори, а Віктор ЯНУКОВИЧ їх виграв, стверджує опозиційний міністр. На його думку, “у російському істеблішменті перемогу отримав Д.МЕДВЕДЄВ, а не отримав – В.ПУТІН. Адже саме В.ПУТІН здійснював із Ю.ТИМОШЕНКО акцію по купівлі газу”. О.ГУДИМА каже, що відбулася політична зміна. До моменту, поки Микола АЗАРОВ не став прем’єром, український уряд та Ю.ТИМОШЕНКО не мали ніяких позовів у арбітражному суді.

Він також вважає, що Російська Федерація зрозуміла, що їй зараз вигідно піти назустріч ЯНУКОВИЧУ-АЗАРОВУ. “Спочатку вони отримали від Ю.ТИМОШЕНКО 1,7 млрд. за 11 мільярдів кубометрів газу. А коли переміг В.ЯНУКОВИЧ, вони погодилися повернути на ринок України РУЕ та отримують назад половину від тих 12 мільярдів кубічних метрів, які жадає отримати Дмитро ФІРТАШ. Росія залишається у виграші”, - сказав О.ГУДИМА.

За його словами, “Газпром” сподівається, що зможе отримати газотранспортну систему України в обмін за свою підтримку РУЕ, як би це не називалося - “в концесію, консорціум, оренду”. “І ніхто того не приховує. Російська сторона змінила свою орієнтацію не безкоштовно. РУЕ повернулась на ринок, захопила весь газовий ринок України, а Росія отримала гроші та шанс отримати українську ГТС”, - сказав депутат.

Як відзначив О.ГУДИМА, “Росія на свій ринок РУЕ повертати не буде. Але на український, якщо звертається вище керівництво держави: ЯНУКОВИЧ, ЛЬОВОЧКІН, АЗАРОВ та БОЙКО, то вони кажуть – “будь-ласка”. Вони використовують справу із РУЕ у своїх інтересах... Росіяни, зароблять на поверненні 12 мільярдів кубів, приблизно, 6 мільярдів. І ці 6 мільярдів вони продадуть на Захід далеко не по 150 доларів, як вони продали Україні. А сьогодні газ в підземках на західному кордоні України коштує триста доларів. Що тут виграє “Газпром”? Фінансово він виграє більш як мільярд доларів, а також робить послугу ЯНУКОВИЧУ, БОЙКУ, ФІРТАШУ у поверненні тих мільярдів та поверненні РУЕ на ринок України”.

О.ГУДИМА також радить представникам уряду Ю.ТИМОШЕНКО - і колишньому міністру ПЕК Юрію ПРОДАНУ, і екс-керівникові “Нафтогазу” Олегу ДУБИНІ, “який зашугався та не з’являється в пресі, вийти з тіні”.

Він також повідомив, що “у вересні на засіданні тимчасової слідчої парламентської комісії з розслідування фактів ухвалення рішення Стокгольмським арбітражним трибуналом про відшкодування компанії “РосУкрЕнерго” 11 млрд. куб. м газу ми розглядатимемо питання про роль панів - міністра ПЕКу Ю.БОЙКА, голови НАК “Нафтогаз” Євгена БАКУЛІНА та юристів, які працювали на НАК за часів Миколи АЗАРОВА та Ю.БОЙКА”.