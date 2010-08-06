60% українців вважають, що в атомній енергетиці пріоритетом повинна бути безпека

57% українців вважають, що при розвитку атомної енергетики слід керуватися інтересами безпеки, близько 27% - економічними міркуваннями, зокрема впливом на зниження вартості електроенергії для споживачів країни.

Такі результати соціологічного опитування, проведеного в липні цього року в 7 містах України "Дослідницькою компанією КМГ" і "Захiдно-українською iнформацiйною фундацiєю" (WUIAF) озвучив сьогодні на прес-конференції в УНІАН член Російського товариства соціологів Олексій ВИСОЦЬКИЙ (Росія).

За словами експерта, проведене опитування показує, що з 2008 року в цьому питанні переваги українців змістилися з питань безпеки на питання дешевизни енергоресурсу, який можливо отримувати після будівництва атомного об'єкта. Відсоток респондентів, що розділяють цю думку, порівняно з попереднім опитуванням виріс на 8%, у той же час відсоток жителів України, що ставлять основною задачею безпеку атомної енергетики, скоротився на 6%.

"Це підкреслює раціональне споживче ставлення до цих питань. І це є трендом. Прояв споживчого ставлення - це, на мій погляд, здорове, дуже правильне ставлення", - сказав експерт.

У зв'язку з цим, наголосив експерт характерні також відповіді на питання про готовність споживачів України платити за енергоресурс більше при диверсифікації джерел постачань палива. Для 75%, або кожного третього з опитаних, низька вартість енергоресурсу є пріоритетом, і тільки 21% готові піти на фінансові жертви заради посилення незалежності країни.

О. ВИСОЦЬКИЙ сказав, що інтерес українців до подій в національній атомній енергетиці країни можна оцінити як досить високий. 38% опитаних заявили про те, що прагнуть стежити за інформацією про ситуацію в галузі, з них 8% вказали на ініціативний інтерес. Понад усе цікавляться такою інформацією жителі Києва, а також міст, розташованих поблизу від АЕС - Нікополя і Кузнецовська.

Найбільш високий рівень довіри до інформації про ситуацію в атомній галузі у населення заслуговують повідомлення українських ЗМІ (44% опитаних). Водночас рівень довіри до офіційної інформації (НАЕК "Енергоатом", центральна і місцева влада) складає усього 10%. Кожен десятий з опитаних відповів, що "сьогодні не можна вірити нікому".

88% респондентів, згідно з підсумками опитування, хотіли б у будь-якому випадку отримувати інформацію про розміщення поблизу від їх населеного пункту атомних об'єктів. Про готовність взяти участь в громадських слуханнях з цього питання заявили 57% учасників опитування.

Респонденти розійшлися в думці про те, хто саме повинен приймати остаточне рішення про будівництво того або іншого атомного об'єкту - держава, фахівці атомної сфери, населення. Найбільш популярним виявився "комбінований варіант" - необхідно створити деякий колегіальний орган, який представлятиме інтереси усіх сторін.