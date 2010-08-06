«Нафтогаз» розрахувався за поставлений у липні російський газ

НАК "Нафтогаз України" повністю розрахувалася з ВАТ "Газпром" за поставлений в липні цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні сказано, що зокрема, НАК "Нафтогаз України" перерахувала ВАТ "Газпром" близько 780 млн. дол. США за імпортований в липні 2010 року природний газ. Ціна природного газу для компанії в третьому кварталі поточного року складає близько 248 дол. за тис. куб. м.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 чисел місяця, що йде за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з "Газпромом" за поставлений газ.