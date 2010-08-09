«Енергоатом» має намір залучити кредит на 350 млн. грн.

НАЕК "Енергоатом" має намір в серпні залучити кредит в розмірі 350 млн. грн. на фінансування робіт, пов'язаних з продовженням експлуатації блоків №1,2 Рівненської АЕС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, з початку 2009 року спостерігається стійка тенденція недофінансування вказаних робіт. У 2010 році дефіцит фінансування за програмою продовження експлуатації блоку вже склав 302 млн. грн. (з ПДВ).

"Враховуючи, що дефіцит фінансування за рахунок тарифу тепер не усунений, прийнято рішення про залучення з серпня кредитних коштів у розмірі 350 млн. грн. для виконання запланованих робіт у встановлені терміни", - зазначено у повідомленні компанії.

Нині компанія завершила оцінку технічного стану і роботи з продовження ресурсу усіх критичних елементів енергоблоків. Розрахункові документи надані Державному комітету ядерного регулювання України (ДКЯРУ).

Крім того, ДКЯРУ надані звіти з переоцінки безпеки (ЗПБ) енергоблоків №1 і №2 і заяви про продовження терміну експлуатації. Сьогодні проводиться усунення зауважень експертизи з ядерної і радіаційної безпеки.

Завершальні розділи ЗПБ "Комплексний аналіз безпеки" енергоблоків РАЕС, відкориговані за підсумками експертизи, будуть спрямовані в ДКЯРУ до 7 серпня і до 21 листопада відповідно.

Завершення робіт з модернізації і заміни устаткування, яке відпрацювало свій ресурс, планують під час планово-запобіжних ремонтов- 2010 на блоках. Відповідні контракти вже укладено.

Відповідно до графіка, Дослідне конструкторське бюро "Гідропрес" (Росія) виконує відновлювальний відпал корпусу реактора енергоблока №1 - основне завдання на 2010 рік.

Нині відсутні будь-які організаційні або технічні перешкоди для виконання заходів щодо продовження термінів експлуатації пілотних енергоблоків АЕС. Проте, успішне виконання робіт безпосередньо залежить і від їх стабільного фінансування, зазначають у компанії.

Нагадаємо, колегія ДКЯРУ з питань продовження експлуатації першого і другого енергоблоків Рівненської АЕС відбудеться в грудні 2010 року.

Термін проектної експлуатації першого і другого енергоблоків РАЕС збігає у 2010 і 2011 роках відповідно. Їх роботу планують продовжити на 25 років.