Підприємства ТКЕ незадовільно повертають борги

ДК "Газ України" заявляє, що підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) незадовільно погашають накопичену заборгованість за спожитий природний газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".

У повідомленні зазначають, що розрахунки більшості підприємств ТКЕ за природний газ, спожитий упродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 01.10.2009 р.), залишаються незадовільними.

На 6 серпня 2010 р. підприємства ТКЕ розрахувалися з ДК "Газ України" за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ на 77%, а їх заборгованість перед компанією складає понад 2,3 млрд. грн..

Найбільші борги за газ за період з 1 жовтня 2009 р. накопили підприємства ТКЕ Донецької (477 млн. грн.), Дніпропетровської (334 млн. грн.), Луганської (275 млн. грн.), Харківської (238 млн. грн.) і Одеської (137 млн. грн.) областей.

На 6 серпня 2010 р., столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" заборговувала ДК "Газ України" понад 1,98 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 53%).

Стабільно найгірші розрахунки за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ демонструють підприємства ТКЕ Луганської (47%), Закарпатської (47%), Житомирської (61%) областей і м. Севастополь (56%).

Водночас, стовідсоткову оплату спожитого газу провели підприємства ТКЕ Миколаївської області, підприємства Чернівецької області розрахувалися на 96%, Полтавської - на 94%.

Також компанія нагадує, що за наявності у підприємств ТКЕ заборгованості за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2009 р., ДК "Газ України" не укладатиме з ними договори на постачання природним газом в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. і не виділятиме їм планові об'єми природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання", відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.