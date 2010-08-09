Газ подорожчає ще на 50%

Україна має намір підвищити ціни на газ для населення ще на 50% з квітня 2011 року. Про це говориться в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ.

"Додаткове підвищення цін на 50% для населення заплановане на 1 квітня 2011 року", - сказано в документі.

При цьому вказують, що передбачається подальше підвищення цін на газ для населення і підприємств теплокомуненерго раз на півроку, поки вони не досягнуть паритету з цінами імпорту.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

За даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства, у зв'язку з підвищенням цін на газ тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання виростуть на 20-25%.

Ціна на газ для підприємств теплоенергетики не переглядалася з грудня 2008 року і була зафіксована на рівні 872,78 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обгрунтованого рівня є одним із зобов'язань України у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.