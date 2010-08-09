У Польщі продовжуються суперечки через угоди з «Газпромом»

Польський уряд цього тижня може повторно розглянути затверджений в лютому цього року газовий договір з "Газпромом" про постачання газу в країну і про умови його транзиту.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, перегляд документу, який планувалося підписати до квітня, викликаний необхідністю врахувати зауваження Європейської комісії.

За даними видання Gazeta Wyborcza, газовий договір, який полякам з росіянами вдалося погодити після року переговорів, привів до конфлікту між міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ і віце-главою уряду Вальдемаром ПАВЛЯКОМ.

Газета зазначає, що Р. СІКОРСЬКИЙ виступає за ліквідацію запису в угоді, який надає монопольне право "Газпрому" використовувати ямальский газопровід, яким щорічно через польську територією поставляєюьсв Німеччину близько 30 млрд. кубометрів газу.

Інша позиція у В. ПАВЛЯКА, який очолює "Польську селянську партію", що створила з переможцем останніх парламентських виборів 2007 року - "Цивільну платформу", - урядову коаліцію.

За даними газети, виконавчий орган Євросоюзу, у який Польща вступила в 2004 році, хоче, щоб підписаний між поляками і росіянами документ давав можливість "віртуального реверсу" ямальским газопроводом.

Це зробило б можливим постачання газу в Польщу іншими державами ЄС, а не тільки "Газпромом", як це передбачено затвердженим польською і російською владою договором.

Як повідомляв УНІАН, перша публічна суперечка між Р. СІКОРСЬКИМ і В. ПАВЛЯКОМ стосовно газового договору з "Газпромом" виникла у кінці березня.

Тоді очолюване віце-прем'єром міністерство економіки оприлюднило заяву, у якій спростувало інформацію про те, що узгоджений в січні 2010 року з росіянами договір порушує законодавство Європейського Союзу.

МЗС у відповідь заявило, що оцінка угоди міністерством не може бути перешкодою для її підписання.

Довідка УНІАН. Польща з січня 2009 року не отримує 25% газового імпорту через російсько-український газовий конфлікт, який привів до виключення швейцарського трейдера "РосУкрЕнерго" зі схеми постачань.

"Газпром" з того часу частково компенсував недопостачання. В. ПАВЛЯК заявляв, що у разі відсутності договору з листопада цього року, Польща може мати проблеми з газовим балансом.