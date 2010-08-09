«Енергоатом» має намір узяти 1 млрд. євро у ЄБРР та Euratom

14:14, 09 серпня 2010
Енергетика
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На підвищення безпеки АЕС

НАЕК "Енергоатом" планує залучити 1,15 млрд. євро у Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і агентства Євросоюзу з атомної енергетики Euratom на реалізацію програми підвищення безпеки українських АЕС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК.

Згідно з повідомленням, оцінна вартість реалізації звідної програми підвищення безпеки вітчизняних АЕС оцінюється в 1,45 млрд. євро. За інформацією прес-служби, необхідність залучення кредитного ресурсу обумовлена відсутністю в тарифі компанії на відпуск електроенергії необхідних коштів на реалізацію цієї програми.

"У зв'язку з відсутністю в тарифі на електроенергію АЕС необхідних коштів на реалізацію програми НАЕК "Енергоатом" з 2009 року веде роботу про залученні кредиту ЄБРР і Euroatom в об'ємі до 70% вартості проекту", - зазначено в повідомленні.

За даними компанії, на сьогодні звідна програма пройшла державну експертизу з ядерної і радіаційної безпеки в Державному комітеті ядерного регулювання України і в міжнародній експертній організації Riskaudit. До звідної програми увійшли усі розроблені компанією програми з підвищення безпеки, включаючи рекомендації експертів МАГАТЕ.

Реалізація програми дозволить привести рівень безпеки українських блоків у відповідність з національними і міжнародними вимогами, а також забезпечить виконання в повному об'ємі міжнародних зобов'язань України з підвищення безпеки діючих АЕС. Крім того, модернізація і підвищення безпеки дозволять продовжити термін експлуатації енергоблоків АЕС, резюмували в "Енергоатомі".

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК "Енергоатом" - провідний виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.

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