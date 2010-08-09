За тидень бензин та ДТ в середньому подорожчали на 1,5%

З 2 до 9 серпня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,5-2,0% (в середньому на 1,5%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 2 до 9 серпня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А- 80 - збільшилися на 2,0%, або 160 грн./тона, - до 8280 грн./тона;

на бензин А- 92 - збільшилися на 1,7%, або 140 грн./тона, - до 8420 грн./тона;

на бензин А- 95 - збільшилися на 0,5%, або 40 грн./тона, - до 8490 грн./тона;

на дизельне паливо - збільшилися на 1,7%, або 120 грн./тона, - до 7300 грн./тона.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.