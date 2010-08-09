Генкомпанії «ЕКУ» збільшили виробництво електроенергії на 11,9%

Енергогенеруючі компанії та електростанції, державні пакети акцій яких передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України", у січні-липні поточного року збільшили виробництво електроенергії на 11,9%, або 4,2 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 39,2 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, теплові електростанції енергогенеруючих компаній НАК "ЕКУ" з початку 2010 року виробили 27,2 млрд. кВт/год електроенергії (25,2% загальнодержавного виробництва), що на 7,6%, або 1,9 млрд. кВт/год, більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Теплоелектроцентралі за 7 місяців 2010 року виробили 2,9 млрд. кВт/год електроенергії, що на 14,1% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Гідроелектростанції з початку року виробили 9,2 млрд. кВт/год електроенергії, що на 26,2% більше, ніж за 7 місяців минулого року.

При цьому з початку року теплоенергетичі потужності НАК "Енергетична компанія України" відпустили 10,2 млн. Гкал теплової енергії, що на 10,2% більше відпуску теплоенергії за аналогічний період 2009 року (9,3 млн. Гкал).