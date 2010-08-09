«Східенерго» та «Західенерго» розірвали договори з «Укренерго»

ТОВ "Східенерго" і ВАТ "Західенерго" розірвали договори з НЕК "Укренерго" на надання послуг з доступу до міждержавних мереж, право на отримання яких їм було надано під час проведення річного аукціону в грудні 2009 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в НЕК "Укренерго".

За словами співрозмовника агентства, відповідні договори були розірвані у липні. Раніше, у червні, аналогічний договір був розірваний ДПВД "Укрінтеренерго".

Як повідомляв УНІАН 16 грудня 2009 року "Укренерго" провело річний аукціон з продажу права доступу до міждержавних ЛЕП для подальшого експорту електроенергії у 2010 році. Під час торгів був реалізований доступ до 275 МВт перерізу "острова Бурштинської ТЕС2 за 169,5 млн. грн. (з ПДВ), що перевищило початкову вартість (50,6 млн. грн.) у 3,4 разу. "Східенерго", зокрема, законтрактувало 150 МВт за 100,2 млн. грн., "Західенерго" - 100 МВт за 66,8 млн. грн., "Укрінтеренерго" - 25 МВт за 2,5 млн. грн.

Експортери уклали відповідні договори з "Укренерго", що експлуатує магістральні і міждержавні мережі.

З урахуванням ще двох результативних місячних аукціонів, переможцями яких ставали також "Укрінтеренерго" і "Східенерго", "Укренерго" у 2010 році в цілому повинно було отримати у вигляді плати за доступ до міждержавних ЛЕП 182,4 млн. грн. (з ПДВ).

Проте, з 1 березня 2010 року експорт української електроенергії у напрямі Угорщини, Словаччині і Румунії був припинений і не здійснюється до сьогодні. У зв'язку з цим переможці річного аукціону ініціювали розірвання контрактів з "Укренерго". Розірвання договорів переможці аукціонів мотивували високими цінами на електроенергію, які склалися на внутрішньому ринку країни, і відсутністю у зв'язку з цим попиту на українську електроенергію з боку європейських споживачів.

Порядок проведення аукціонів з доступу до мереж для експорту електроенергії передбачає, що вільна пропускна спроможність, яка виникла в результаті розірвання договору, виставляється на наступних торгах. Найближчий аукціон з продажу перерізу запланований НЕК "Укренерго" на 17 серпня.

За даними "Укренерго", оприлюдненими на офіційному сайті компанії на початок серпня, об'єм вільної пропускної спроможності по напряму "острів Бурштинської ТЕС - європейська енергосистема" складав 545 МВт.