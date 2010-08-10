Затверджено новий склад наглядової ради «Нафтогазу України»

Кабінет Міністрів України затвердив новий склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Відповідне розпорядження (№1602-р від 4 серпня) розміщене на урядовому порталі.

Зокрема, до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшли: Володимир МАКУХА - заступник міністра палива та енергетики (голова наглядової ради), Костянтин БОРОДІН - директор департаменту з питань нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міністерства палива і енергетики, Марина ГАЙДАЙ - завідувач відділу з питань судової реформи і судоустрою Адміністрації Президента України, Інна ЄМЕЛЬЯНОВА - перший заступник міністра юстиції, Роман ЖУКОВСЬКИЙ - керівник Головного управління соціально-економічної політики Адміністрації Президента України, Сергій ЗИМІН - заступник міністра з питань житлово-комунального господарства, Євген ІВАНОВ - перший заступник голови Фонду державного майна, Віктор МАЙКО - заступник міністра закордонних справ, Олег МАТВЕЄВ - заступник голови Державної податкової адміністрації України, Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО - директор департаменту фінансів, промисловості Міністерства фінансів, Дмитро МОРМУЛЬ - заступник міністра охорони природного середовища, Сергій САВЧУК - заступник начальника Управління енергетичної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Олександр СУХОМЛІН - заступник міністра економіки, Олег ТЕРЛЕЦЬКИЙ - директор департаменту майнових відносин і реформування власності Мінпаленерго.

Нагадаємо, раніше, з липня 2008 року, до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" входили: Олег БУГАЄВ - перший заступник міністра палива і енергетики України (голова ради), Володимир ПАВЛЕНКО - заступник міністра Кабінету Міністрів (заступник голови ради), Олександр БОГАЧЕВ - заступник начальника управління експертизи і аналізу техногенної, екологічної, ядерної безпеки і природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів, Ігор ДРОЗДОВ - директор департаменту майнових відносин Мінпаленерго, Ірина ЗАПАТРІНА - заступник міністра ЖКГ, Євген КОРНЕЙЧУК - заступник міністра юстиції, Олександр КУПЧИШИН - заступник міністра закордонних справ, Олексій НЕСТЕРЕНКО - директор департаменту з питань газової і нафтопереробної промисловості Мінпаленерго, Віктор ПАНТЕЛЕЄНКО - заступник міністра економіки, Дмитро ПАРФЕНЕНКО - заступник голови ФДМУ, Наталія РУБАН - заступник голови ДПАУ, Денис ФУДАШКІН - заступник міністра фінансів, Іван ЧЕРНОКУР - перший заступник міністра природи і охорони природного середовища і Олександр ШЛАПАК - перший заступник голови Секретаріату Президента України.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.