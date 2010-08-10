Через спеку сповільнилися темпи накопичення вугілля на складах ТЕЦ

В Україні через збільшення об`ємів споживання електроенергії у зв`язку з аномальною спекою темпи накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій сповільнилися на 25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на нараді в Кабінеті Міністрів.

"В останні дні теплові електростанції працюють в режимі осінньо-зимового максимуму навантаження, щодня споживаючи понад 100 тис. тон вугілля", - сказав він.

При цьому А. КЛЮЄВ підкреслив, що необхідно якнайскоріше виправити ситуацію і відновити необхідні темпи накопичення вугілля для покриття його дефіциту в зимовий період.

Перший віце-прем`єр доручив Міністерству палива та енергетики, Міністерству вугільної промисловості, НАК "Енергетична компанія України", ВАТ "Укргідроенерго", НАЕК "Енергоатом", НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України" вжити необхідні заходи для надійного забезпечення електроенергією, вугілям і природним газом населення і підприємства як в поточний, так і в осінньо-зимовий період.