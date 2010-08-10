Проект КГЗКОРу мертвий - виконавчий віце-президент «АрселорМіттал»

Виконавчий віце-президент компанії "АрселорМіттал" Арно ПУПАР-ЛАФАРЖ переконаний, що проект добудови Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР) мертвий. Про це він заявив в інтерв'ю інформаційному агентству "Кривбас On - Line".

"Це складний проект, але моя приватна позиція. - він вже мертвий. Він занадто застарілий", - сказав А. ПУПАР-ЛАФАРЖ

При цьому він зазначив, що в Україні існує таке правило, відповідно до якого можна використовувати тільки половину видобутого залізняку. "Це усе наслідок існування проекту КГЗКОРу, і тому законодавство наказує нам другу половину видобутого залізняку відкладати, ніби як для подальшого використання для потреб КГЗКОРу, - констатував віце-президент "АрселорМіттал" і додав: "Поясню, як склався такий стан справ. У родовищах є різні компоненти: магнетити, видобуток яких ми проводимо, і еметити або те, що в Україні називають окисленими рудами, які відфільтрувати магнітами неможливо. Тому ми вже накопичили гори таких окислених руд. Причому, цілком можливо, цих руд вистачить для використання в промисловості Кривого Рогу на 100 років вперед. Усі чекають. Якщо буде дозволено фінансування нового устаткування з переробки руд, ми це зробимо. І відповідно, це дасть більше економічної вигоди для міста. Я не прошу якихось особливих привілеїв у цьому для "АрселорМіттал Кривий Ріг. Усі гірничодобувні підприємства Кривого Рогу можуть збільшити у два рази виробництво своєї залізорудної продукції, якщо вони захочуть інвестувати в переробку і використовувати накопичену ними за багато років окислену руду. Здавалося б, ось він вихід - а ні, не можна так робити, хоча це абсурд".

На думку А. ПУПАР-ЛАФАРЖА, абсурдність ситуації, що склалася, для "АрселорМіттал Кривий Ріг посилюється тим, що у підприємства існує проблема з виділенням землі. "Зміна норм законодавства щодо окислених руд нам потрібна навіть просто щоб вирішити одну з наших головних проблем - куди їх складувати, місць для цього у нас вже немає! Але ми усе продовжуємо складувати окислені руди", - пояснив він.

Віце-президент "АрселорМіттал" переконаний, що уряд України повинен набратися сміливості і визнати: проект КГЗКОРу - нездійсненна ілюзія. "Підприємствам просто потрібно дозволити інвестувати кошти в устаткування, яке дозволить переробляти окислені руди. Мені здається, що у вирішенні цієї проблеми повинні питати з влади вже навіть жителі Кривого Рогу, тому що це їх реальний економічний інтерес: робочі місця, збільшення надходжень податків до бюджету, екологічні поліпшення - не накопичуватимуться гори руди навколо міста", - додав А. ПУПАР-ЛАФАРЖ.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня цього року ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» провів з Міністерством промислової політики України переговори про можливість переробки окислених руд на АМКР.

Член Ради директорів ArcelorMittal Крістоф КОРНЬЄ зазначив, що не вважає проект АМКР конкурентом Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінату окислених руд. "У нас є достатній запас сировини для переробки окислених руд поточного видобутку, тоді як КГЗКОР після його добудови перероблятиме всі ті об'єми окисленої руди, які були накопичені на АМКР за попередні роки", - додав він.

К. КОРНЬЄ також повідомив, що зараз рудоуправління АМКР виробляє 8 млн. тон залізорудного концентрату на рік, тоді як після початку збагачення окислених руд обсяг виробництва концентрату може зрости майже удвічі. "Під час зустрічі з заступником міністра ми домовилися про те, що міністерство займеться опрацюванням нашої пропозиції. Усі хочуть переконатися в тому, що запаси окислених руд достатні для запуску КГЗКОРу. Крім того для запуску нашого проекту буде потрібна додаткова територія, а, як ви знаєте, купити землю в Україні дуже складно. Меткомбинату і раніше потрібне було розширення території, зокрема, для нового хвостосховища, але це питання так і не вирішене", - сказав К.КОРНЬЄ.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) у кінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ КГМК "Криворіжсталь".

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована у 2007 році.

"АрселорМіттал Кривий Ріг» є провідним виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.