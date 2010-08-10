«Укртатнафта» у січні-липні збільшила переробку нафти на 43,3%

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), за оперативними даними, у січні-липні 2010 року збільшило переробку нафтової сировини на 43,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 2 млн. 71,8 тис. тон.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його даними, постачання нафтової сировини у січні-липні на "Укртатнафту" збільшилися на 40,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 2 млн. 7,1 тис. тон.

За звітний період "Укртатнафта" збільшила виробництво бензину на 22,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 609,3 тис. тон, дизельного палива - на 61,9%, до 744,3 тис. тон, мазуту - на 14,7%, до 275,6 тис. тон.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році "Укртатнафта" збільшила переробку нафтової сировини на 17,7% порівняно з 2008 роком - до 3 млн. 188,8 тис. тон.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укртатнафта" створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тон переробки нафти на рік.