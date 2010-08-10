Ціни на нафту впали нижче 81 дол. за барель

Ціни на нафту опустилися у вівторок нижче за відмітку 81 дол. за барель через побоювання, що впаде попит на паливо серед найбільших світових споживачів енергоресурсів і на тлі зміцнення американського долара, повідомляє Рейтер.

До 15.05 МСК вересневі ф`ючерси на американську легку нафту втратили 0,94 дол. до 80,54 дол. за барель. Ф`ючерси на нафту сорту Brent подешевшали на 1,21 дол. до 79,78 дол. за барель.

Минулого тижня нафтові ціни досягли найвищого рівня з травня нинішнього року - 82,97 дол. за барель, проте трейдери тоді попереджали про їхнє майбутнє зниження через надлишок пропозиції на ринку.

"Вони ухиляються від зростання. Якщо долар зміцнюється, вони знижуються. Якщо долар слабшає, вони ростуть", - сказав один трейдер, що попросив не називати його імені.

Новиною, що спровокувала продаж нафтових ф`ючерсів, у вівторок стало повідомлення про зниження імпорту до Китаю в липні.

Китай в липні імпортував 19 мільйонів тонн нафти, або 4,47 мільйона барелів на добу, повідомило Генеральне митне управління. Це на 17,5% нижче за червневий рекорд в 5,4 мільйона барелів на добу.

"Ринок знаходиться під тиском через уповільнення в Китаї", - відзначив Джонатан БЕРРЕТТ з Commodity Broking Services.

Ввечері увага ринку переключиться на засідання ФРС США. Більшість аналітиків очікують, що центральний банк США збереже процентні ставки на нинішньому рівні і, можливо, оголосить про нові заходи щодо підтримки економіки.