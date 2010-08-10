Україна збільшила видобуток вугілля на 3% – до 43 млн. тонн

Вуглевидобувні підприємства України, за оперативними даними, у січні-липні 2010 року збільшили видобуток рядового вугілля на 2,86%, або на 1,202 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 43,141 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля за сім місяців п.р. скоротилася на 0,5%, або на 70,5 тис. тонн, – до 14,809 млн. тонн, енергетичного – зросла на 4,6%, або на 1,242 млн. тонн, – до 28,302 млн. тонн.

Підприємства Мінвуглепрому в січні-липні п.р. видобули 21,774 млн. тонн рядового вугілля, що на 3,3%, або на 749 тис. тонн, менше, ніж у січні-липні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році вуглевидобувні підприємства України скоротили видобуток вугілля на 7%, або на 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком – до 72,219 млн. тонн. Видобуток коксівного вугілля за 2009 рік скоротився на 4,3%, або на 1,143 тис. тонн, – до 26,494 млн. тонн, енергетичного – на 8,4%, або 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

Мінвуглепром прогнозує, що за підсумками 2010 року державні шахти наростять видобуток рядового вугілля на 1,8%, або на 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.