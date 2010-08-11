«Нафтогаз» скоротив збиток на 86% – до 0,3 млрд. грн.

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у січні-червні скоротило чистий збиток на 86,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 297,266 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у січні-червні "Нафтогаз України" збільшив чистий дохід на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 44 млрд. 723,638 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 11,6% - до 52 млрд. 451,474 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2009 року чистий збиток НАК "Нафтогаз України" склав 1 млрд. 987 млн. грн. проти 3 млрд. 11 млн. грн. чистого прибутку роком раніше.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2009 році НАК "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток на 79,5% порівняно з 2008 роком, до 2,3 млрд. грн.