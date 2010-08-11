Зарплатні борги перед шахтарями погасять у найближчий час?

Борги із зарплат, що існують на підприємствах вугільної галузі, мають бути погашені найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, звертаючись до керівництва Міністерства вугільної промисловості та Міністерства фінансів.

Він також підкреслив необхідність своєчасної виплати поточних зарплат.

"Якщо з початку року змогли погасити 570 млн. грн. заборгованості на підприємствах, що підпорядковані Мінвуглепрому, то ті 17,5 млн. грн., які залишилися, необхідно погасити негайно. Ми повинні гідно відсвяткувати День шахтаря", - сказав А.КЛЮЄВ.

День шахтаря відзначають в останню неділю серпня.