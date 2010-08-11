Газ може ще раз подорожчати у квітні

У квітні 2011 року уряд планує провести другий етап підвищення тарифів на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Що стосується цього підвищення – ми його поставили. І якщо ми не зможемо іншими шляхами збалансувати бюджет «Нафтогазу» за цей час, ми підемо на те, що ці ціни (тарифи – УНІАН) буде піднято до економічно обгрунтованих. Все, крапка», - сказав С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що Україна виконуватиме абсолютно всі зобов`язання, взяті в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Все, що підписала держава в особі прем`єр-міністра, голови Нацбанку і Мінфіну, ми виконаємо все до копійки. Всі розмови про те, що можна не виконувати угоди з МВФ, - це особиста думка якихось депутатів або політиків. Ми виконаємо всі зобов`язання, які на себе брали. Інакше хто до нас серйозно ставитиметься і яку довіру ми отримаємо від інвесторів?» - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, у меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ, йдеться, що Україна має намір підвищити ціни на газ для населення ще на 50% із квітня 2011 року.

При цьому зазначається, що передбачається подальше підвищення цін на газ для населення й підприємств теплокомуненерго раз на півроку, поки вони не досягнуть паритету з цінами імпорту.

Раніше, 13 липня 2010 року Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами збільшила на 50% із 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення.

29 липня в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що уряд України не планує проводити другий етап підвищення тарифів на газ для населення у зв`язку з необхідністю продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.