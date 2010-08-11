Тігіпко попередив про друге підвищення тарифів на газ

У квітні 2011 року уряд планує провести другий етап підвищення тарифів на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

"Що стосується цього підвищення - ми його поставили. І якщо ми не зможемо іншими шляхами збалансувати бюджет "Нафтогазу" за цей час, ми підемо на те, що ці ціни (тарифи - УНІАН) будуть підняті до економічно обгрунтованих. Усе, крапка", - сказав С. ТІГІПКО.

Він підкреслив, що Україна виконуватиме абсолютно усі зобов`язання, узяті у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Усе, що підписала держава в особі прем`єр-міністра, голови Нацбанку і Мінфіну, ми виконаємо усе до копійки. Усі розмови про те, що можна не виконувати угоди з МВФ, - це особиста думка якихось депутатів або політиків. Ми виконаємо усі зобов`язання, які на себе брали. Інакше хто до нас серйозно ставитиметься і яку довіру ми отримаємо від інвесторів"? – сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, у меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ, сказано, що Україна має намір підвищити ціни на газ для населення ще на 50% з квітня 2011 року.

При цьому вказують, що передбачено подальше підвищення цін на газ для населення і підприємств теплокомуненерго раз на півроку, поки вони не досягнуть паритету з цінами імпорту.

Раніше, 13 липня 2010 року, Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

29 липня в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд України не планує проводити другий етап підвищення тарифів на газ для населення у зв`язку з необхідністю продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.