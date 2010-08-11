Як модернізувати ГТС України?

Питання модернізації української газотранспортної системи Україна, Росія та Європейський Союз планують обговорити на вищому рівні після закінчення сезону відпусток.

Про це в коментарі УНІАН заявив перший віце-прем'єр України Андрій КЛЮЄВ.

"Зараз усі у відпустках. Обговорюватимемо після відпусток", - сказав він, зазначивши, що у відпустках не лише чиновники України, але і Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року у Брюселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої була схвалена декларація. Згідно з документом, уряд України узяв на себе ряд зобов'язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.

Вартість модернізації української ГТС, яка, у тому числі, передбачає збільшення пропускної спроможності на 60 млрд. кубометрів газу на рік, оцінювалася українським урядом у 5,5 млрд. дол.

27-28 липня в Україні з візитом був єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР.

28 липня він зустрівся з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Під час цієї зустрічі М. АЗАРОВ сказав, що Україна зацікавлена в модернізації власної ГТС і готова вкладати значні кошти у цей проект. "Але ми повинні мати гарантії, що Європейський Союз купуватиме у Росії певні об'єми газу, який транспортуватиметься через нашу територію, а Росія продаватиме відповідний об'єм газу. За умови, що є продавець і покупець - є сенс вкладати кошти в модернізацію ГТС", - наголосив він.

У свою чергу, єврокомісар з питань енергетики підкреслив, що найбільш рентабельний і надійний шлях транспортування російського газу в Європу - саме через Україну. "Це найкращий шлях, тому що це пряме сполучення, і це сполучення забезпечує найбільшу технічну надійність і безпеку. Тому зараз ми ведемо діалог, яким чином можна найкраще інвестувати у транспортну систему України, у відповідну інфраструктуру і яким чином ці інвестиції можуть стати найкращим бізнес-планом на майбутнє, успішнішим, ніж "Південний потік", - сказав він.