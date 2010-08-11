Експортне мито на російську нафту може вирости

Експортне мито на сиру російську нафту з 1 вересня може вирости на 10,2-13,2 долара за тонну - до 274-277 доларів за тонну, а для нафти з родовищ Східного Сибіру - на 6,7-8,7 долара за тонну, до 87-89 доларів за тонну.

Про це повідомив начальник звідно-аналітичного відділу Мінфіну РФ Олександр САКОВИЧ, передає РІА «Новини».

З 1 серпня експортне мито на російську нафту складає 263,8 долара за тонну, для родовищ Східного Сибіру - 80,3 долара за тонну.

"З 15 липня до 10 серпня середня ціна моніторингу склала 76,82 долара за барель. Якщо за три дні, що залишилися, ціна буде в коридорі 75-80 доларів за барель, то остаточна ціна моніторингу складе 76,57-77,26 долара за барель", - повідомив О. САКОВИЧ.

У цьому випадку, виходячи з формули розрахунку мита, її гранична ставка для сирої нафти може скласти 274-277 доларів за тонну, для родовищ Східного Сибіру пільгова ставка буде на рівні близько 87-89 доларів за тонну.

Експортне мито на світлі нафтопродукти з 1 вересня може вирости до 197-199 доларів за тонну з нинішніх 190 доларів, на темні - до 106-107 доларів за тонну з нинішніх 102,4 долара.

Ціни на російську нафту у першому півріччі поточного року виросли до 75,93 долара за барель з 50,82 долара за барель роком раніше.

Мінекономрозвитку РФ підвищило прогноз середньорічної ціни на нафту Urals цього року до 65 доларів за барель з первинного прогнозу в 54-57 доларів за барель.

Уряд РФ восени 2008 року через зниження світових цін на нафту скоректував порядок розрахунків експортного мита на нафту і нафтопродукти.

Період моніторингу цін на нафту марки Urals і, відповідно, термін встановлення експортних мит був скорочений з двох до одного місяця для більш оперативного реагування на зміни світової кон'юнктури. Це також понизило податкове навантаження на нафтові компанії.

Уряд РФ з 1 липня ввів пільгове мито на експорт нафти з ряду родовищ Східного Сибіру, до цього з 1 грудня на цей вид нафти поширювалася нульова ставка мита.