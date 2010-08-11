Кабмін затвердив фінплан «Укренерго»

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план НЕК «Укренерго» на 2010 рік з прогнозованим прибутком 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник міністра палива і енергетики України Сергій ЧЕХ.

За його словами, згідно з затвердженим документом, дохід компанії в поточному році складе 2,5 млрд. грн., що на 11,8% більше факту 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» в 2009 році збільшило дохід на 6% – до 2,142 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2008 році «Укренерго» збільшило дохід від надання послуг з передачі електроенергії на 9,5%, або 179,642 млн. грн., в порівнянні з 2007 роком – до 2,06 млрд. грн.