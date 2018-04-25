"Податкова продовжує блокувати роботу автозаправок на Сумщині..."

Майже місяць триває паливна криза на Сумщині. Автозаправні станції підприємства «Суминафтосервіс» паралізовані через дії податкової, яка заарештувала рахунки компанії, вилучила печатки, а також документи. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом несплати податку на додану вартість. Крім того, порушено справу і за фактом приховування прибутку. Компанія зазнає збитків, автолюбителі – незручностей, а для області – це удар по інвестиційному іміджу... Як розвиваються події розповів директор «Суминафтосервіс» Євгеній Сидоренко.

- Яка на сьогоднішній день ситуація на підприємстві?

Сьогодні почався суд першої інстанції щодо несплати податку на додану вартість. Чим закінчиться засідання, ми, зрозуміло, не знаємо, але припускаємо. Найнеприємніше те, що порушено кримінальну справу і за так званим епізодом №2 – приховування прибутку. Підготовлено ще три акти, ми підозрюємо, щоб порушити додатково 6 кримінальних справ. Але, швидше за все, ситуація склалася через помилки самої податкової, оскільки ми всі декларації подавали, документацію надавали, а нам це визначають як підробку документів.

- Що зараз відбувається з АЗС?

Робота підприємств у даний момент характеризується одним словом – ніяк. Вони зазнають збитків, оскільки оплачують всі платежі – комунальні, за оренду землі і т.ін. Виплачують заробітну плату працівникам, а вона складає дуже велику частину коштів. До того ж ми зобов`язані, згідно із законом, перераховувати до Пенсійного фонду, податок на прибуток, до Фонду соціального страхування, Фонду зайнятості. Все оплачуємо.

- Як відпускається паливо?

Тільки за талонами. Ми звертаємося постійно до постачальника з проханням надати мінімальні обсяги. І нам йдуть назустріч, оскільки жодного разу ми не підвели з оплатою, у нас гідна кредитна історія. На сьогодні ми забезпечуємо спеціальний і комунальний транспорт. Це – пожежники, міліція, швидка допомога, лікарні, обленерго. Ми на себе це зобов`язання взяли і не відмовляємося.

- З чим ви пов`язуєте дії щодо компанії, хто може стояти за цим?

Не можу сказати, хто за цим стоїть. Припущення залишаються припущеннями. Існує таке поняття, як «вертикаль влади». І якщо вона є, то хтось цю «кашу заварив». Ми абсолютно відкриті, у нас беруть свідчення, просять надати копії документів, які зовсім не стосуються справи. Ми вже втомилися від цього, а нам все дорікають, звинувачують, іншими словами «горбатого ліплять».

- На Ваш погляд, коли ситуація вирішиться?

Процесуально було порушено кримінальну справу. Слідчим органам на розгляд дається два місяці. Якщо немає підстав і доказів, повинен наступити логічний кінець. Іншими словами, або суд, або кримінальну справу закривають. На сьогоднішній день у нас тільки беруть свідчення.

- Рахунки компанії розблокували?

Ні. Нам повернули печатки, почали видавати копії документів, але припинили процес. Основні документи нам не віддали. Казус в чому? Без них ми не можемо відзвітувати в тій же податковій за минулий місяць. У мішки документацію покидали, запечатали і все. І при цьому стверджують, що документи нам повернені. Повернули договори по деяких підприємствах, витратні накладні, допуски, рішення, транспортні договори, акти зберігання, цінні папери нам не віддали. Нам потрібні для бухгалтерського звіту товарно-транспортні накладні, податкові накладні. Ми без них зараз можемо помилитися, а потім принесуть ще десять актів. А Ви питаєте, хто за цим стоїть? Я не хочу коментувати вертикаль влади. Вона є, є процесуально, а хто стоїть, можна тільки здогадуватися...

Юрій Кравець