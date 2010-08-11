«Укренерго» виставило 545 Мвт Бурштинського перетину

НЕК «Укренерго» оголосила про проведення місячного аукціону з надання послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії у вересні.

Відповідне оголошення розміщене на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, на місячний аукціон компанія вирішила виставити 545 МВт пропускної спроможності так званого Бурштинського енергоострову, який працює в синхронному режимі з ENTSO-E і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини. Перетин Бурштинського енергоострову розбито на 6 нерівних лотів: один на 100 МВт (гарантованого постачання впродовж місяця) і два по 50 МВт (лише один лот гарантований упродовж місяця), а також один на 45 МВт (негарантованого постачання). До всіх зазначених лотів перетину додано уточнення, що в період з 20 по 24 вересня вільної пропускної потужності по напряму до Румунії не буде. Крім того, компанія виставила на місячний аукціон два додаткові лоти перетину обсягом по 150 МВт кожен, які звільнилися після розірвання договорів з переможцями річних аукціонів ТОВ «Східенерго» і ВАТ «Західенерго». При цьому постачання з цих лотів у разі їх придбання можна буде здійснювати в період з 1 по 5 вересня ц.р.

Стартова ціна лотів з Бурштинського енергоострова коливається в межах від 404,6 тис. грн. до 1,618 млн. грн.

Крім того, на аукціон буде виставлена пропускна спроможність перетину з Польщею «Добротвірська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів – 2,185 млн. грн. і 1,294 млн. грн. відповідно.

Також «Укренерго» виставило на торги п`ять негарантованих лотів сумарним обсягом 350 МВт у напрямі на Молдову. Стартова ціна лотів коливається в межах від 269,7 тис. грн. до 1,348 млн. грн. За двома додатковими лотами обсягом 100 МВт і 50 МВт постачання можна буде здійснювати в період з 1 по 10 вересня.

Компанія також виставила на аукціон 1,5 тис. МВт пропускної спроможності за напрямом до Російської Федерації. Перетин розбито на 5 негарантованих лотів. Стартова ціна з цих лотів коливається в межах від 971,1 тис. грн. до 1,942 млн. грн.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 16:00 17 серпня. Аукціон відбудеться 17 серпня о 15:00 (Київ, вул. Комінтерну, 27).

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» з лютого ц.р. провела вже шість безрезультатних місячних аукціонів з реалізації права доступу до експортного перетину. Відсутність інтересу до експортних поставок з боку українських компаній, яка спочатку була обумовлена об`єктивним чинником браку вугілля на Бурштинській ТЕС, в даний час продиктована невигідною ціновою кон`юнктурою на енергоринку Європи.

Довідка УНІАН. Із 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на весь 2010 рік) право доступу до 100 МВт перетину так званого Бурштинського енергоострову, звідки здійснюється експорт до країн Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ «Західенерго». Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ «Східенерго» (ДТЕК). 25 МВт негарантованих постачань придбала держкомпанія «Укрінтеренерго». Також у грудні і січні «Укренерго» проводило місячні аукціони на період постачання в січні та лютому, на яких «Східенерго» і «Укрінтеренерго» придбали близько 250 МВт пропускної спроможності острова.

У червні ц.р. переможці річних аукціонів з експорту електроенергії ТОВ «Східенерго», ВАТ «Західенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» ініціювали розірвання договорів на надання доступу до перетину з НЕК «Укренерго». В даний час розірвано лише договір між «Укренерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго».

Україна в січні-травні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 55,6%, або 636,4 млн. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1,780 млрд. кВт/год. Зростання обсягів експорту відбулося завдяки постачанням за напрямом до Білорусі.

У 2009 році Україна скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. кВт/год.

Минулого року Україна експортувала електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі, Польщі і Румунії. Експорт електроенергії здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.