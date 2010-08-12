Котирування ф’ючерсів на нафту упали

Котирування ф'ючерсів на нафту впали у середу, 11 серпня, на 2,8%, продемонструвавши найсильніше падіння за підсумками одного дня з початку липня. Фоном для зниження стали урядові дані про запаси, які посилили побоювання з приводу здатності відновлення світової економіки, що сповільнюється, надати підтримку попиту на нафту, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котирування вересневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 2,23 долара - до 78,02 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE подешевшали на 1,96 долара - до 77,64 долара за барель.

Ціни на нафту знижувалися значну частину сесії у відповідь на слабкі економічні дані Китаю і Японії, які додалися до побоювань щодо уповільнення зростання американської економіки. Між тим, звіт про запаси нафти і нафтопродуктів Управління енергетичної інформації США показав, що запаси бензину у США на тижні 31 липня - 6 серпня збільшилися сьомий тиждень поспіль. Це тривожний сигнал для нафти, оскільки у США наближається пік важливого для ринку літнього сезону водіння.

Котирування ф'ючерсів на бензин з терміном постачання у найближчому місяці уперше більш ніж за місяць впали нижче за 2 долари за галон. За підсумками торгів вересневі ф'ючерси на бензин RBOB подешевшали на 8,77 цента, або на 4%, до 1,9976 долара за галон.

Котирування вересневих ф'ючерсів на паливневий мазут знизилися на 5,02 цента, або на 2,4%, до 2,0752 долара за галон.

Окрім нафти, зниження у середу демонстрували багато інших активів, у тому числі акції, інші сировинні товари і ризиковані валюти. Це падіння стало продовженням послаблення, що спостерігалося у вівторок, яке послідувало за тим, як Федеральна резервна система (ФРС) США визнала, що темпи відновлення американської економіки сповільнюються.

Між тим, серія економічних звітів, що надійшла з Пекіна, у тому числі дані про роздрібні продажі і промислове виробництво, вказала на те, що зростання у Китаї теж сповільнюється. У Японії індекс Nikkei Stock Average знизився за підсумками торгів на 2,7% після того, як дані за гуртовими цінами і замовленнями на машини та устаткування виявилися слабшими за прогнози економістів.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 2,5%. Що стосується сировинних товарів, то котирування найбільш ф'ючерсів, що активно торгуються, на мідь впали на 4,3 цента, або на 1,3%, до 3,2695 долара за фунт.

Золото - традиційний актив-притулок для інвесторів, що уникають ризикованих активів, - подорожчало на 9,80 долара, до 1207,80 долара. Американська валюта виросла проти євро і більшості інших валют.

В останні місяці нафта йде за фондовими індексами як за барометром майбутнього економічного зростання. Водночас високі рівні запасів нафти і нафтопродуктів ускладнюють зростання цін на нафту. У середу ф'ючерси закрилися нижче за рівень 80 доларів, уперше за цей місяць повернувшись у торговельний діапазон 70-80 доларів, у якому вони провели велику частину часу, починаючи з травня.

Окрім збільшення запасів бензину і дистилятів, Управління енергетичної інформації також зафіксували скорочення запасів нафти на 3 млн. барелів. Масштаби скорочення запасів перевершили очікування аналітиків. Запаси, проте, як і раніше знаходяться поблизу рекордних максимумів, при цьому в управлінні також повідомили про падіння попиту на бензин і дистиляти. Попит на бензин на звітному тижні досяг 2-місячного мінімуму, а попит на дистиляти - найнижчого рівня з жовтня 2009 року.