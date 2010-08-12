Експерт про видобуток сланцевого газу в Україні

Вирішення питання про початок розвідки і видобутку в Україні сланцевого газу можливо лише в контексті реформи енергетичного сектора країни і реформи НАК "Нафтогаз України".

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту проблем управління ім. Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО сьогодні в Києві під час круглого столу на тему: "Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні".

За його словами, "проблема сланцевого газу - це перспективна проблема, не проблема сьогоднішнього дня, яка зможе вирішити усі наші газові проблеми вже сьогодні. Це проблема на середньо- і довгострокову перспективу".

При цьому він додав, що "щоб проблема вирішувалася, необхідно починати вже сьогодні і це має бути серйозна державна програма, щоб не повторилася сумна історія програм щодо вугільного метану".

"Вирішення проблеми сланцевого газу можливе лише в контексті реформи енергетичного сектора і реформи "Нафтогазу", - сказав В. ФЕСЕНКО.

"Якщо ми реально хочемо отримати енергетичну незалежність, нам необхідно займатися енергозбереженням і розробкою нетрадиційного газу, забезпеченням законодавчого політичного і адміністративного стимулювання та економічного стимулювання. Якщо цього не буде - цей ресурс не спрацює", - сказав В. ФЕСЕНКО.

Також директор Інституту ім. Горшеніна сказав, що "для того, щоб запрацював і сланцевий, і нетрадиційний газ на українську енергетику, на українське суспільство і на українську економіку, нам потрібні реформи енергетичного сектора і реформа "Нафтогазу України", відповідні законодавчі і політичні рішення".

Довідка УНІАН. Сланцевий газ - природний газ, що добувається зі сланцю, поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, уперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, в основному за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, отримали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині та Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти в Європу, змінивши баланс сил у її стосунках з Росією.