“Київенерго”: ТЕЦ-6 у безпеці

Горіння торфовищ, яке зараз відбувається на Троєщині у столиці, не несе загрози для роботи "ТЕЦ - 6 Київенерго".

Про це УНІАН повідомили в Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

За даними компанії, пожежа знаходиться на відстані близько 1 км від крайньої точки території теплоелектроцентралі.

"Учора ввечері ми побачили пожежу на кілометровій відстані від станції і оперативно повідомили про це МНС. Зараз там працюють пожежники. Теплоелектроцентралі нічого не загрожує" - повідомив директор ТЕЦ- 6 Микола ДАНИЛЕНКО.

***ТЕЦ- 6 є стратегічним об'єктом підвищеної небезпеки, на території якої діє особливий режим. Загальновідомим є той факт, що ТЕЦ- 6 використовує для виробництва теплової і електричної енергії газ або мазут. По території станції прокладений газопровід підвищеного тиску. Теплостанція є закритою зоною і цілодобово охороняється, допуск сторонніх осіб заборонено.