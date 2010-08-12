Експерт: альтернативний газ допоможе Україні стати незалежною

Україна через 5-7 років могла б стати незалежною від зовнішнього споживання газу й бути самодостатньою за умови початку видобутку альтернативного газу - сланцевий газ, шахтний метан, біогаз.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club» Олександр ТОДІЙЧУК сьогодні в ході "круглого столу" на тему "Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні", організованого Інститутом проблем управління ім. Горшеніна.

"Україна через 5-7 років могла б позбутися залежності від зовнішнього споживання газу й бути самодостатньою. А якби були успішно розвинені проекти альтернативного газу, а також збільшено видобуток газу на суші й на морі, то в перспективі, років через десять, Україна могла б поставляти газ і на інші ринки", – сказав О.ТОДІЙЧУК.

При цьому він додав, що за умови реформування нафтогазового сектору і розвитку інвестицій Україна могла б видобувати до 8 млрд. куб. м шахтного метану на рік.

У свою чергу, екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що для початку промислового видобутку в Україні сланцевого газу необхідно 10-15 років. "Необхідно 10-15 років, щоб приступити до розробки родовищ сланцевого газу", – сказав він.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що говорити про якісь запаси рано, оскільки не проведена геологорозвідка. За його словами, оціночні запаси сланцевого газу в Україні становлять від 2 до 30 трлн. куб. м.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, що видобувається зі сланцю, поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. В 2009 році США вперше з 2001 року обігнали Росію із видобутку газу, в основному за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині та Франції. Таким чином, сланцевий газ незабаром може прийти до Європи, змінивши баланс сил в її відносинах із Росією.