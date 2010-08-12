Україна в першому півріччі скоротила імпорт газу

Україна в січні-червні 2010 року скоротила імпорт природного газу на 5,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 3 млрд. 934,737 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, обсяг імпорту природного газу в січні-червні ц.р. у загальному обсязі імпорту становив 15,4%.

Експорт природного газу в січні-червні цього року скоротився на 11,6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1 млн. 61,3 тис. дол.

Водночас, у січні-червні ц.р. Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 88,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1 млрд. 994,326 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-червні ц.р. становив 7,8%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5%, порівняно з 2008 роком – до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсязі імпорту становив 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8%, порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2009 році становив 6,6%.