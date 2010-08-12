«Укртрансгаз» ввів аеронагляд об'єктів ГТС

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» ввела аеронагляд об`єктів газотранспортної системи (ГТС) для забезпечення протипожежної безпеки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що компанія провела селекторну нараду з управліннями магістральних газопроводів (УМГ) і філіалами компанії з метою забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки й недопущення надзвичайних ситуацій на період спеки в Україні.

«У зв`язку з високим рівнем пожежної небезпеки, колектив компанії напрацював ряд заходів для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у період спекотної погоди. Ми прийняли рішення про введення аеронагляду об`єктів газотранспортної системи, особливо важкодоступних для огляду об`єктів», - заявив директор ДК «Укртрансгаз» Сергій ВІНОКУРОВ за підсумками наради.

Компанія зазначає, що завчасно були посилені заходи протипожежної безпеки й за весь період, що спостерігається спека, не було зафіксовано змін у режимі транспортування природного газу або зупинки в проведенні підготовки до осінньо-зимового періоду або планово-запобіжних робіт.

«Система працює без збоїв, усі заплановані роботи виконуються згідно із затвердженим графікам», – повідомив С.ВІНОКУРОВ.

За підсумками наради було прийнято рішення про застосування аеронагляду відповідно до потреб УМГ для забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки з дотриманням експлуатаційних вимог авіаційних служб.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

На магістральних газопроводах ДК «Укртрансгаз» діє 110 компресорних цехів (КЦ) на 72 компресорних станціях (КС), на яких встановлено 702 газоперекачувальні агрегати (ГПА) широкого спектру одиничної потужності - від 4 до 25 МВт, із різними типами приводних двигунів: газотурбінні - 448 одиниці, 20 типів ГПА - 63%; електроприводних - 158 одиниць, 4 типи ГПА - 23%; поршневих - 96 одиниць, 3 типи ГПА - 14%.